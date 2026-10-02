Махмуд-Али Калиматов призвал общество открыто бороться с наркоманией

«Правоохранительные органы ежедневно выявляют сбытчиков и изымают наркотики, но одних силовых мер недостаточно. Важна позиция каждого муниципалитета, старейшин, родителей и общественных организаций», — подчеркнул Глава республики.

Он отметил, что общество не должно закрывать глаза на проблему, так как за распространением наркотиков стоят люди, разрушающие семьи и здоровье молодежи. Особая роль здесь отводиться старейшинам и религиозным деятелям, к мнению которых прислушиваются на местах.

В качестве положительного примера руководитель субъекта привел сельское поселение Инарки Малгобекского района, где старейшины и религиозные деятели записали видеообращение с осуждением сбытчиков наркотиков после пятничной молитвы.

Он поручил главам городов и районов усилить работу с населением и выносить конкретные предложения по профилактике наркомании на муниципальный уровень.

«Правоохранительные органы должны выполнять свою работу, медицина — свою, муниципалитеты — свою. Но без участия общества эту проблему не решить. Каждый должен понимать свою ответственность и не оставаться в стороне», — подытожил Махмуд-Али Калиматов.