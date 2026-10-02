Госфилармония Ингушетии проведет гастроли в пяти городах Юга России

По информации, предоставленной газете «Ингушетия» в пресс-службе министерства культуры и туризма субъекта, в рамках масштабной музыкальной программы прозвучат вокальные и инструментальные произведения, а также будут подготовлены хореографические номера.

«Перед зрителями выступят солисты Айна Алиева, Алина Мусиева, Хава Евлоева, Марьяна Олигова, Лема Нальгиева, Зара Аушева, Лолита Хашагульгова и Мовсар Аксагов. Вместе с ними на сцену выйдут фолк-рок-группа «Дега оаз» и танцевальный ансамбль «Гаргареи», — поделился наш собеседник.

Первый концерт состоится 7 октября в Нальчике в Музыкальном театре на площади 400-летия, 1. Начало в 18:30 по мск. На следующий день в 15 часов программу представят в Черкесске в стенах Карачаево-Черкесского колледжа культуры и искусства имени А. А. Даурова.

Уже 9 октября в 18:30 артисты представят свои номера в Майкопе в «Нальмэсе», распложенном по адресу: улица Краснооктябрьская, 61. Вторая часть гастрольной программы запланирована на 22 и 23 октября. 22 октября в 18 часов творческий коллектив выступит на базе Чеченской государственной филармонии имени Аднана Шахбулатова в Грозном по адресу: улица Лорсанова, 31. 23 октября концерт состоится в Махачкале в зале Государственного ансамбля песни и танца «Дагестан» на улице Пушкина, 7.

Отмечается, что вход на вышеуказанные концерты свободный. Приглашаются все желающие.