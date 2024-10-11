Глава Ингушетии провел прием граждан 

По вопросам, поднятым жительницей Назрани Лизой Мальсаговой, руководитель региона поручил мэру города Урусхану Евлоеву, включить восстановление асфальтового покрытия на придомовой территории МКД в план формирования бюджета на 2025 год, а строительство новой детской площадки в одну из федеральных программ.

Курейш Аушев, проживающий на улице имени Мошхоева (район Центр-Камаз) рассказал о затоплении дворов. Укладки асфальта и поднятие дороги на соседней на улице Муталиева привело к проблеме с ливневыми стоками. Главе Назрани поручено собрать комиссию для поиска решения данной проблемы.

Мать погибшего участника СВО Зарема Хамхоева обратилась с просьбой отремонтировать дорогу по улице Цечоева в селе Средние Ачалуки Малгобекского района, так как после обильных дождей часть трассы, по которой жители республики ездят на источник целебной сероводородной минеральной воды (Мела хий), была смыта.

Главе администрации муниципалитета было указано на необходимость обеспечения школьными автобусами детей, которые идут по этой дороге в среднее учебное заведение, а также рассмотреть возможность строительства надежного пешеходного моста. Для этого необходимо подготовить соответствующий проект.

Магомед Торшхоев из сельского поселения Барсуки обратился с просьбой провести ремонт дороги на улице Картоева, которая была разрушена во время активных строительных работ.

Руководитель администрации Назрановского района сообщил, что разработана ПСД по реконструкции этого участка дороги, направлена заявка в Минсельхоз России для включения объекта в программу «Комплексное развитие сельских территорий» на 2025 год.

Министр автомобильных дорог Батыр Хаматханов заверил, что, если дорогу включат в программу, работы по ремонту будут завершены до конца июня будущего года.

Махмуд-Али Калиматов подчеркнул важность постоянного взаимодействия с гражданами и поручил местным властям оперативно рассматривать и решать поднятые проблемы, чтобы улучшить качество жизни жителей всех населенных пунктов республики.