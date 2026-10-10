В школе села Инарки Ингушетии праздником отметили Год единства народов России

Главная цель: укрепление межнационального согласия, сохранение культурных традиций и семейных ценностей, также воспитание у подрастающего поколения уважения к обычаям и наследию разных народов.

Праздник прошел в теплой и дружеской атмосфере. Центральным событием стали спортивные конкурсы среди семей из сел Инарки и Пседах. Участники продемонстрировали сплоченность, ловкость, взаимовыручку и стремление к общему результату.

Родители и дети с энтузиазмом поддерживали друг друга, даря зрителям яркие эмоции. Соревнования стали не только возможностью проявить способности, но и наглядным примером того, как совместная деятельность объединяет людей разных национальностей, укрепляет добрососедские отношения и взаимопонимание.

По итогам конкурсов участникам вручили грамоты и подарки. Украшением праздника стала концертная программа, подготовленная учащимися школы: танцевальные номера подчеркнули богатство культурных традиций и важность сохранения национального наследия.

Подобные инициативы имеют особое значение для формирования у молодежи уважительного отношения к культурному многообразию страны, укрепления семейных связей и развития межнационального диалога, отметили в администрации муниципалитета.