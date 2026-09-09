Глава Ингушетии выразил соболезнования в связи с гибелью людей в Новороссийске

В своем обращении Глава республики выразил искренние соболезнования губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву и семьям погибших.

«Невосполнимая потеря для каждой семьи. Желаю всем пострадавшим скорейшего выздоровления. В Ингушетии разделяем боль жителей Новороссийска. Готовы оказать необходимую помощь», — написал он в своем Telegram-канале.

По данным властей Кубани, помимо человеческих жертв, в городе зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры. Осколками задеты три частных и пять МКД, здания православного храма и детского сада. Кроме того, обломки БПЛА повредили три частных дома и детсад в Анапе. Последствия атак также устраняются в Крымском и Темрюкском районах.