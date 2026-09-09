ОСФР по Ингушетии возместит бизнесу затраты на рабочие места для людей с ОВЗ 

Отмечается, что отделение Социального фонда России по региону возмещает затраты на обустройство мест для инвалидов I и II групп, ветеранов боевых действий, включая участников СВО, имеющих любую группу инвалидности. Размер компенсации на оборудование одного рабочего места достигает 200 тысяч рублей.

Средства можно направить на закупку основной и вспомогательной техники, специальной мебели, а также на монтаж оборудования. Возмещению подлежат и расходы на организацию рабочего места на дому, если такой формат предусмотрен трудовым договором и рекомендациями медико-социальной экспертизы.

«Мы готовы возместить бизнесу затраты на техническое оснащение, установку оборудования и обустройство домашних рабочих мест», — пояснил управляющий отделением СФР Зубейр Евлоев.

Для получения выплаты необходимо трудоустроить гражданина с инвалидностью на срок не менее 9 месяцев. Заявление с подтверждающими расходы документами нужно подать в центр занятости в течение 3 месяцев после подписания трудового договора. После проверки центр занятости передает данные в ОСФР, и в течение 10 рабочих дней средства поступают работодателю.

Консультации можно получить по телефону: 8 (800) 100-00-01.