В Назрановском районе Ингушетии обсудили вопросы подготовки к предстоящим выборам

Как информировали газету «Ингушетия» в администрации района, основной фокус мероприятия был направлен на решение организационных задач, связанных с проведением выборов. В частности, детально прорабатывались вопросы актуализации списков избирателей и оснащения избирательных пунктов требуемым оборудованием.

Отдельный блок был посвящен системе видеонаблюдения: ответственным сотрудникам напомнили о соблюдении утвержденного расписания и оперативном предоставлении сведений. Кроме того, были затронуты аспекты работы с наблюдателями и волонтерами, правила обращения с бюллетенями, а также регламент деятельности агитаторов, занятых информированием жителей.

В завершение совещания участники определили механизм сбора и передачи оперативных данных в дни выборов, установили зоны ответственности и четкую последовательность действий на каждом из этапов процесса. По итогам мероприятия ответственным лицам были выданы поручения. Текущая работа по обеспечению готовности участков и подготовке сотрудников комиссий ведется согласно намеченному графику. Отмечается, что до начала выборов осталось девять дней.