Жителей Карабулака и села Троицкое Ингушетии информируют о проведении стрельб

Согласно графику боевой подготовки подразделений Троицкого гарнизона, на территории воинской части, расположенной в 4-х километрах к северу от сельского поселения Троицкое Сунженского района, в рабочие дни сентября с 9 до 14 часов и с 16:00 до 3:00 по московскому времени на следующий день проводятся стрельбы из стрелкового оружия и вооружения боевых машин.
В местных администрациях сообщили газете «Ингушетия» о том, что для предотвращения несчастных случаев, связанных с возможным появлением граждан на полигоне во время учений, в указанный период запрещено посещение территории, проезд любого транспорта, а также выпас скота.
Ближайшие даты проведения стрельб: 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 и 30 сентября.