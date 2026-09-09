Жителей Карабулака и села Троицкое Ингушетии информируют о проведении стрельб

Согласно графику боевой подготовки подразделений Троицкого гарнизона, на территории воинской части, расположенной в 4-х километрах к северу от сельского поселения Троицкое Сунженского района, в рабочие дни сентября с 9 до 14 часов и с 16:00 до 3:00 по московскому времени на следующий день проводятся стрельбы из стрелкового оружия и вооружения боевых машин.