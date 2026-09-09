Глава Миннаца Ингушетии участвует в межрегиональной конференции в Дагестане

Как информировали газету «Ингушетия» в межнациональном ведомстве региона, на мероприятии присутствуют представители органов власти, эксперты, а также общественные и религиозные деятели из разных регионов страны.

Основные направления обсуждения — реализация государственной национальной политики, поддержка межнационального и межконфессионального мира, а также сохранение этнокультурного и языкового разнообразия народов России.

В ходе конференции было подписано соглашение о партнёрстве между Министерством по национальной политике и делам религий Дагестана и Министерством по внешним связям, национальной политике, печати и информации Ингушетии.

Этот документ призван содействовать развитию межрегионального взаимодействия, обмену опытом и согласованию действий в области национальной политики.

Особо значимы достигнутые договорённости по укреплению взаимного уважения, добрососедства, а также межнационального и межрелигиозного согласия. Кроме того, предусматривается создание условий для единства многонационального народа России при бережном отношении к языкам, культуре и традициям каждого этноса.

"Выражаю признательность Министерству по национальной политике и делам религий Республики Дагестан за качественную организацию конференции и насыщенную программу. Уверен, что итоги совместной деятельности станут весомым вкладом в упрочение общероссийского гражданского единства, стабильности и согласия в регионах страны",- подчеркнул Руслан Мизиев.