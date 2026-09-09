В Ингушетии открыли семь «сельских кабинетов» для доступа к госуслугам 

Точки доступа организованы в сельских поселениях Вознесенское, Вежарий, Даттых, Алкун, Чемульга, Берд-Юрт и Гули, расположенных на территории Малгобекского, Сунженского и Джейрахского районов. Основная часть «сельских кабинетов» размещена в зданиях местных администраций, еще два действуют на базе домов культуры.

Главной особенностью проекта является простота использования. Компьютеры уже настроены: на рабочих столах выведены ярлыки на 43 полезных ресурса. Посетителям не нужно искать информацию в интернете самостоятельно. В перечень доступных платформ входят портал Госуслуг, сайт МФЦ, онлайн-сервисы ФНС и Банка России, а также банковские приложения и ресурсы по поиску работы.

Проект особенно важен для жителей, у которых нет личного компьютера или стабильного мобильного интернета. Планируется, что сеть таких кабинетов будет расширяться. Инициатором выступает Банк России при поддержке правительства, министерства промышленности и цифрового развития республики.