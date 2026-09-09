В Магасе организовали тренинг для волонтеров

Как проинформировали газету «Ингушетия» в пресс-службе центра, собравшиеся вместе с экспертом рассмотрели современные подходы к формированию и развитию добровольческих команд. Отдельное внимание уделили поиску новых участников через социальные сети, партнерские площадки и различные публичные мероприятия.

В ходе тренинга также обсудили вопросы мотивации добровольцев. Участникам рассказали, как правильно презентовать социальные инициативы, заинтересовать потенциальных волонтеров и помочь им выбрать направление деятельности в соответствии с их интересами и возможностями.

Еще одним блоком стала адаптация и удержание добровольцев. Участники рассмотрели способы создания комфортной атмосферы в команде, поддержания вовлеченности активистов и профилактики эмоционального выгорания.

Практическая часть прошла в формате групповой работы. Добровольцы разобрали реальные ситуации и разработали пошаговые стратегии привлечения участников для реализации собственных проектов и ближайших инициатив.

Тренинг сопровождался открытым диалогом: молодые люди задавали вопросы, делились опытом и получали рекомендации по развитию своих волонтерских объединений. Полученные знания они смогут применять при формировании и укреплении добровольческих команд субъекта.