В Магасе организовали тренинг для волонтеров

В Ресурсном центре добровольчества Ингушетии состоялся практический тренинг «Эффективные методы привлечения и вовлечения волонтеров». В образовательной сессии приняли участие руководители волонтерских отрядов и добровольцы республики.
Как проинформировали газету «Ингушетия» в пресс-службе центра, собравшиеся вместе с экспертом рассмотрели современные подходы к формированию и развитию добровольческих команд. Отдельное внимание уделили поиску новых участников через социальные сети, партнерские площадки и различные публичные мероприятия.
В ходе тренинга также обсудили вопросы мотивации добровольцев. Участникам рассказали, как правильно презентовать социальные инициативы, заинтересовать потенциальных волонтеров и помочь им выбрать направление деятельности в соответствии с их интересами и возможностями.
Еще одним блоком стала адаптация и удержание добровольцев. Участники рассмотрели способы создания комфортной атмосферы в команде, поддержания вовлеченности активистов и профилактики эмоционального выгорания.
Практическая часть прошла в формате групповой работы. Добровольцы разобрали реальные ситуации и разработали пошаговые стратегии привлечения участников для реализации собственных проектов и ближайших инициатив.
Тренинг сопровождался открытым диалогом: молодые люди задавали вопросы, делились опытом и получали рекомендации по развитию своих волонтерских объединений. Полученные знания они смогут применять при формировании и укреплении добровольческих команд субъекта.