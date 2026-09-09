Баннер в память о погибших военнослужащих установили в Малгобекском районе

С соответствующей просьбой к социальному координатору по Малгобекскому району Идрису Мержоеву обратились родственники бойцов. Специалист обеспечил сопровождение проекта и организовал взаимодействие с органами местного самоуправления для согласования размещения памятной конструкции в родном для военнослужащих сельском поселении Нижние Ачалуки.

«Для каждой семьи погибшего бойца очень важно знать, что подвиг их сына, мужа, брата ценит вся страна. Воплощение подобных инициатив — олицетворение нашей общей благодарности и гордости. Подрастающее поколение должно знать героев в лицо. Мы продолжим хранить эту память и поддерживать родных погибших участников СВО», — прокомментировал Идрис Мержоев.

Отмечается, что деятельность по увековечению памяти военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга, будет реализовываться и в дальнейшем.