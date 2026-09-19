Глава Избиркома Ингушетии Мусса Евлоев проголосовал в Назрани

Глава Избиркома отметил высокий уровень организации процесса и слаженную работу участковых комиссий, а также активность жителей республики.

Ранее Мусса Евлоев уже сообщал, что выборы в регионе проходят в штатном режиме, без серьезных инцидентов. За прозрачностью процесса следят общественные наблюдатели и члены комиссий, которые выезжают на места для проверки организации голосования.

Безопасность и правопорядок на всех объектах обеспечивают сотрудники правоохранительных органов. Всего в республике функционируют 142 избирательных участка.

Председатель избирательной комиссии призвал жителей не оставаться в стороне и воспользоваться своим избирательным правом, чтобы самостоятельно выбрать достойных кандидатов для представления их интересов.

Напомним, голосование на выборах депутатов Госдумы IX созыва и парламента Ингушетии VIII созыва проходят 18-20 сентября. Избирательные участки открыты до 20 часов вечера.