В Долаково Ингушетии провели диалог о воинском долге и защите Родины

Как информировали газету «Ингушетия» в администрации Назрановского района, на встречу пригласили военнослужащих 126-го полка войск национальной гвардии — Батаева Руслана и Мархиева Магомеда, которые являются участниками специальной военной операции.

Гости рассказали школьникам о своей службе, о том, с чем приходится сталкиваться на передовой, о важности взаимовыручки и о той ответственности, которая лежит на каждом, кто встал на защиту страны.

Ученики слушали рассказчиков с большим интересом, задавали волнующие их вопросы и получили возможность узнать больше о повседневной жизни военных, а также о том, что означают настоящая смелость, стойкость и преданность Отчизне.

«Такие встречи очень значимы для юного поколения. Они помогают ребятам развивать чувство патриотизма, уважение к истории и к тем, кто охраняет нашу страну, воспитывают в них ответственность, гражданскую позицию и стремление быть достойными людьми своего государства», — подчеркнули организаторы мероприятия.

По их словам, живое общение с теми, кто прошёл через реальные события, даёт школьникам возможность не просто услышать о подвигах, а лично пообщаться с людьми, которые на собственном примере показывают, что такое мужество, выдержка и верность родной земле.