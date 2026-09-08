Ингушетия отправила в зону СВО беспилотники и технику на 53 млн рублей 

В состав груза вошли 40 беспилотных летательных аппаратов и более 20 единиц автомобильной техники, включая квадроциклы, автомобили УАЗ и «Газель». Также военным доставят необходимую оргтехнику. Общая стоимость переданного имущества превысила 53 миллиона рублей.

«Это не просто техника. Это возможность быстрее получить информацию, безопаснее передвигаться, эффективнее выполнять поставленные задачи. И самое главное — сохранить жизнь наших ребят», — отметил Глава Ингушетии.

Он акцентировал внимание на выполнении важнейших задач, поставленных Верховным Главнокомандующим, Президентом России Владимиром Путиным.

«Свой вклад в их выполнение мы вносим конкретными делами. Ингушетия своих не оставляет. Будем продолжать помогать нашим военнослужащим, сотрудникам и их семьям столько, сколько будет необходимо. Хочу поблагодарить каждого, кто принял участие в этой важной работе. Это наше общее дело, и каждый вклад в него — вклад в нашу общую Победу. Победа будет за нами», — подчеркнул руководитель региона.