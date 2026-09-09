Жителю Назрани грозит до 4 лет тюрьмы за организацию наркопритона

Отмечается, что уголовное дело заведено дознавателями городского отдела полиции по материалам управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по республике. Следствие полагает, что с июня по начало июля текущего года фигурант регулярно впускал в дом знакомых наркозависимых.

Действия мужчины квалифицированы по ч. 1 ст. 232 УК России. Санкция статьи предусматривает до четырех лет лишения свободы.