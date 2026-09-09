На кинофестиваль «Золотая башня» в Ингушетии подано более 20 заявок 

Организаторами события выступают министерство культуры и туризма республики и Союз кинематографистов России. Активное участие в подготовке принимает руководитель Ингушского отделения Союза кинематографистов, директора ЦТКиКИ Мадина Дзортова.

Отмечается, что за 11 лет «Золотая башня» завоевала признание профессионального сообщества и зрителей, став одним из главных кинематографических событий Северного Кавказа. В этом году география конкурса продолжает расширяться: ранее свои работы присылали авторы из стран БРИКС, СНГ, также из Аргентины, Кубы и Нигерии.

Программа включает 9 номинаций, среди которых «Лучший полнометражный игровой фильм», «Лучшая режиссерская работа», «Лучший документальный фильм» и специальные категории для картин из Ингушетии и Северного Кавказа.

К участию допускаются фильмы, снятые не ранее 2023 года и ранее не участвовавшие в отборе «Золотой башни». Приоритет в конкурсной программе будет отдан лентам, рассказывающим о героизме и самоотверженности: от времен Великой Отечественной войны до современности.

Главный приз кинофорума, который пройдет с 25 по 28 октября, покрытая золотом статуэтка средневековой ингушской башни, одного из главных символов истории и культуры народа.