Жителя Дагестана осудят в Ингушетии за мошенничество на 265 тыс. рублей 

26-летний житель Дагестана обвиняется в дистанционном мошенничестве в крупном размере, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе прокуратуры республики.
Следствием установлено, что в декабре 2022 года злоумышленник, действуя из корыстных побуждений, разместил в интернете фиктивное объявление о продаже мобильных телефонов марки iPhone.
Житель Магаса, откликнувшись на предложение, перевел на банковскую карту продавца 265 тысяч рублей за четыре гаджета. Сразу после получения денег тот удалил переписку и заблокировал покупателя, распорядившись похищенными средствами по своему усмотрению.
В настоящее время уголовное дело направлено в Магасский районный суд для рассмотрения по существу.