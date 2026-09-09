Жителя Дагестана осудят в Ингушетии за мошенничество на 265 тыс. рублей 

Хусейн Плиев

26-летний житель Дагестана обвиняется в дистанционном мошенничестве в крупном размере, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе прокуратуры республики. 

Следствием установлено, что в декабре 2022 года злоумышленник, действуя из корыстных побуждений, разместил в интернете фиктивное объявление о продаже мобильных телефонов марки iPhone. 

Житель Магаса, откликнувшись на предложение, перевел на банковскую карту продавца 265 тысяч рублей за четыре гаджета. Сразу после получения денег тот удалил переписку и заблокировал покупателя, распорядившись похищенными средствами по своему усмотрению. 

В настоящее время уголовное дело направлено в Магасский районный суд для рассмотрения по существу.

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