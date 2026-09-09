Жителя Дагестана осудят в Ингушетии за мошенничество на 265 тыс. рублей 

Следствием установлено, что в декабре 2022 года злоумышленник, действуя из корыстных побуждений, разместил в интернете фиктивное объявление о продаже мобильных телефонов марки iPhone.

Житель Магаса, откликнувшись на предложение, перевел на банковскую карту продавца 265 тысяч рублей за четыре гаджета. Сразу после получения денег тот удалил переписку и заблокировал покупателя, распорядившись похищенными средствами по своему усмотрению.

В настоящее время уголовное дело направлено в Магасский районный суд для рассмотрения по существу.