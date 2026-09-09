Премьер Ингушетии встретился с представителем организации «Офицеры России» 

Стороны обсудили координацию действий органов власти и общественников в вопросах помощи участникам специальной военной операции, ветеранам боевых действий и их семьям.

Отдельной темой беседы стала работа с молодежью. Руслан Галаев проинформировал Владимира Сластенина о текущих проектах организации, направленных на сохранение исторической памяти и укрепление традиционных ценностей. Речь шла о формировании у подрастающего поколения чувства сопричастности к судьбе страны и уважения к ее истории.

По итогам встречи была подтверждена готовность к дальнейшей реализации совместных инициатив в социальной и воспитательной сферах.