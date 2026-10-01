Главу села в Ингушетии осудят за незаконную выдачу земли почти на 11 млн рублей 

По данным следствия, в 2023–2024 годах обвиняемый, зная, что у жителей республики нет прав собственности на 11 земельных участков, изготовил, заверил печатью администрации и выдал этим гражданам выписки из похозяйственной книги с недостоверными сведениями.

На основании выданных документов люди зарегистрировали право собственности на участки общей площадью более 11 тыс. квадратных метров, ранее находившиеся в муниципальной собственности. Их общая кадастровая стоимость превысила 10 млн рублей.

Кроме того, используя должностное положение, фигурант незаконно завладел земельным участком и позже оформил его в собственность своего брата. В результате муниципалитету причинен ущерб свыше 600 тысяч рублей.

Ранее суд по ходатайству следствия арестовал имущество обвиняемого и земельные участки, незаконно оформленные на граждан.

В ходе расследования проведены необходимые следственные действия, допрошены свидетели, выполнены судебные экспертизы, изъяты и изучены значимые документы, собрана доказательственная база.

Уголовное дело, возбужденное по материалам управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по региону, направлено в Назрановский районный суд для рассмотрения по существу.