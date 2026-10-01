Житель Ингушетии носил с собой почти полкилограмма марихуаны 

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе МВД по республике, 28 сентября на окраине города оперативники уголовного розыска совместно с сотрудниками патрульно-постовой службы обратили внимание на гражданина с подозрительным поведением. У мужчины имелись признаки опьянения и отсутствовали документы, удостоверяющие личность. Его доставили в отдел полиции, где в присутствии понятых провели досмотр.

Под одеждой задержанного был обнаружен черный пакет с веществом растительного происхождения. Экспертиза установила, что это марихуана.

За административное правонарушение по ч. 1 ст. 6.9 КоАП России мировой судья назначил фигуранту 10 суток административного ареста. Мужчина помещен в изолятор временного содержания.