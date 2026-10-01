Представители Ингушетии проведут различные мероприятия в Татарстане

Павел Цороев
Фото:
Постпредство РИ

Постпред Ингушетии при Президенте России Муслим Оздоев провёл рабочую встречу с полномочным представителем республики в Татарстане Амиром Хашиевым.

Как сообщили газете «Ингушетия» в ведомстве, в ходе встречи ее участники обсудили работу Полпредства региона в Татарстане, взаимодействие с органами государственной власти и общественными организациями субъекта.

Также было акцентировано внимание на возможности проведения мероприятий с участием представителей Ингушетии и Татарстана. Кроме того, стороны наметили организационные задачи на ближайший период.

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