Представители Ингушетии проведут различные мероприятия в Татарстане

Как сообщили газете «Ингушетия» в ведомстве, в ходе встречи ее участники обсудили работу Полпредства региона в Татарстане, взаимодействие с органами государственной власти и общественными организациями субъекта.

Также было акцентировано внимание на возможности проведения мероприятий с участием представителей Ингушетии и Татарстана. Кроме того, стороны наметили организационные задачи на ближайший период.