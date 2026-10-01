Семье погибшего участника СВО из Ингушетии помогли с оформлением выплат

«В фонд обратилась Айшат Калмурзоева, супруга Тимура Дзангиева, с просьбой посодействовать в получении справки о гибели мужа. Тимур Дзангиев заключил контракт с военным комиссариатом Краснодарского края и в 2025 году отправился на передовую. Во время службы он получил ранения, после чего числился без вести пропавшим. В апреле 2026 года его признали погибшим при исполнении воинского долга. В семье воспитываются пятеро детей», — пояснил собеседник.

Социальный координатор Луиза Темурзиева приняла необходимые документы и поставила семью на учет для дальнейшего сопровождения. Для выяснения причин отказа в выдаче справки сотрудница фонда обратилась к главе администрации сельского поселения Алхасты, а также выехала в военный комиссариат для решения вопроса, связанного с предоставлением выплат.

В результате справка на погибшего военнослужащего была выдана Айшат Калмурзоевой на второй день после обращения. Полученный документ позволит семье подать необходимые заявления и оформить предусмотренные выплаты.