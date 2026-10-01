Ранее лишенного прав нетрезвого водителя задержали в Магасе 

Тогда его лишили права управления на 18 месяцев и оштрафовали на 30 тыс. рублей. Однако удостоверение мужчина не сдал, штраф не оплатил.

В отношении нарушителя составлены административные материалы за управление автомобилем без страховки, ремня безопасности и после лишения прав. Транспортное средство доставлено в ОМВД России по городу, сам мужчина водворен в специальное помещение для задержанных.

Против автомобилиста заведено уголовное дело по части 1 статьи 264.1 Уголовного кодекса России.