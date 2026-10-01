Студентов Ингушетии приглашают к участию в осеннем сезоне «Финтрека» 

В пяти выпусках подкастов эксперты Центробанка объяснят молодежи, почему банки иногда блокируют переводы, стоит ли бояться биометрии и можно ли получать стипендию в цифровых рублях. Слушателям также расскажут, как эффективно управлять бюджетом даже при наличии долгов по кредиткам, сообщили газете «Ингушетия» в региональном отделении Банка России.

Особое внимание уделено новой рубрике #финразбор. В ней специалисты анализируют реальные истории студентов, присланные через соцсети. Главной темой выпуска стали кредитные карты: эксперт объяснил, как гасить долг при нестабильном заработке и какие последствия ждут тех, кто решит объявить себя банкротом.

Для участников также запущен рейтинг на платформе проекта. Баллы начисляются за обучение, а отслеживать свои успехи можно как в общем зачете, так и среди жителей конкретного региона.

Марафон продлится до 30 ноября. Успешно прошедшие курс получат сертификат и 100 баллов, которые можно обменять на сувениры в официальном магазине «Финтрека».