На реках Сунжа, Асса и Камбилеевка Ингушетии определили участки для расчистки

Как информировали газету «Ингушетия» в пресс-службе природоохранного ведомства республики, по результатам обследования определены участки, на которых требуется проведение работ по расчистке русел.

«В ходе выездного обследования специалисты выявили места, где необходимо удалить донные наносы, поваленные деревья и другие препятствия, затрудняющие прохождение воды. Особое внимание уделили территориям, где состояние русел может создавать риски для жителей и объектов инфраструктуры», — подчеркнул собеседник.

Отмечается, что выявленные участки планируется включить в планы работ на 2027–2029 годы. Мероприятия по обследованию и расчистке русел направлены на поддержание их пропускной способности и снижение рисков, связанных с возможным выходом воды за берега.