ЦТКиКИ Ингушетии представил программу мероприятий на октябрь

По информации, предоставленной газете «Ингушетия» в пресс-службе учреждения, 5 октября в 14 часов в средней общеобразовательной школе номер 13 Назрани состоится концерт ко Дню учителя «Гордое имя — Учитель». 8 октября в Назрановском политехническом колледже пройдет концерт «С любовью к профессии», начало запланировано на 13 часов.

21 октября в 14:00 по мск в Доме культуры сельского поселения Сагопши запланировано мероприятие «Золотая осень». Еще одна концертная программа с таким названием состоится 30 октября в двадцатой школе Назрани. Все вышеперечисленные события доступны для посещения по «Пушкинской карте».

Отдельной частью октябрьской программы станет XII Международный кинофестиваль «Золотая Башня». Напомним, прием заявок на участие продлится до 10 октября. Торжественное открытие фестиваля состоится 25 числа текущего месяца, а закрытие — 28. Обе церемонии пройдут в ГБУ «ТЮЗ».

Кроме того, в Центре театра, кино и креативных индустрий продолжаются занятия для детей. Хореографией могут заниматься ребята от 6 до 16 лет — занятия проходят по понедельникам, средам и пятницам. Уроки рисования для детей от 6 до 11 лет проводятся по четвергам и пятницам, занятия по фортепиано для детей от 6 лет — по вторникам и четвергам.