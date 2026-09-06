Задачи системы образования в новом учебном году обсудили в Ингушетии 

В работе приняли участие представители профильного министерства, Минфина региона, руководители муниципальных органов управления образованием и директора школ. Центральной темой повестки стала координация работы в начале учебного периода.

Участники определили первоочередные задачи и подробно остановились на вопросах организации горячего питания школьников: доступности, контроле качества и соблюдении санитарных норм.

Ахмед-Башир Цороев подчеркнул, что старт учебы требует максимальной слаженности от всех звеньев системы. «Начало учебного года — это период, когда особенно важно обеспечить слаженную работу всех звеньев системы образования. Перед нами стоят конкретные задачи, и их решение требует постоянного взаимодействия, оперативности и ответственности на каждом уровне», — сказал он.

В ходе обсуждения было отмечено, что развитие образования остается приоритетом государственной политики региона, что неоднократно подчеркивал Глава республики Махмуд-Али Калиматов. По итогам встречи были сформированы конкретные поручения и обозначены векторы работы на ближайший период.