IT-Академия в Магасе отметила трехлетие первым выпуском «Школы 21»

Он напомнил, что образовательный кластер был создан при поддержке мецената Микаила Гуцериева. Академия объединяет кампус «Школы 21» от Сбера, Бизнес-акселератор, Центр развития карьеры и ряд собственных программ. Открытый в 2024 году кампус стал первым в СКФО.

География учащихся не ограничивается республикой. За цифровыми компетенциями сюда приезжает молодежь со всей страны. За время существования интенсивы прошли более 3 тыс. человек. При этом 148 студентов и выпускников трудоустроились уже во время учебы, 66 из них при сопровождении Центра развития карьеры Академии.

Среди работодателей значатся МТС, Яндекс, «Роснефть», МЧС России, ВГТРК и ГТРК «Ингушетия», министерство промышленности и цифрового развития региона, Ингушский госуниверситет и другие организации.

Махмуд-Али Калиматов особо подчеркнул значимость первого выпуска, отметив, что многие ребята пришли без опыта в IT, сегодня же сделали первый шаг в новую профессию. Он выразил уверенность, что полученные знания станут основой для будущих профессиональных успехов. А кто-то из выпускников обязательно создаст собственный проект, который будет работать уже на развитие республики.

«Спасибо Микаилу Гуцериеву за поддержку этого важного для Ингушетии проекта, команде Академии, наставникам и партнерам — за большую работу. Для нас важно, чтобы у молодежи были возможности не только получить хорошее образование, но и реализовать себя здесь, в родной республике. И выпускники „Школы 21“ в Магасе — лучшее подтверждение того, что такие возможности у нас уже есть», — добавил руководитель субъекта.