С Днем единения поздравил Рамзана Кадырова и жителей Чечни Махмуд-Али Калиматов

«Для каждого народа есть даты, которые напоминают не только о прошлом, но и о том, какой ценой достигнут сегодняшний мир. В истории современной Чечни особое место занимает Первый Президент Чеченской Республики, Герой России Ахмат-Хаджи Кадыров. В один из самых непростых периодов он сделал принципиальный выбор в пользу мира, единства народа и возвращения к мирной жизни. Этот выбор стал основой дальнейшего возрождения», — написал Глава Ингушетии на своей странице в социальных сетях.

Он отметил, что, продолжая дело своего отца, Рамзан Кадыров возглавил масштабную работу по восстановлению региона. За годы преобразились города и села, были построены дороги, школы, больницы, спортивные и социальные объекты, созданы новые производства и рабочие места. Сегодня регион уверенно развивается, реализует крупные проекты и вносит достойный вклад в развитие России.

«Чеченский народ на собственном опыте знает цену гражданскому согласию и единству. Поэтому смысл сегодняшнего праздника особенно важен: сохранить достигнутое, передать молодому поколению память о пройденном пути и вместе продолжать созидательную работу на благо родного края и всей России. Пусть мир и согласие остаются прочной основой дальнейшего развития, а жизнь людей с каждым годом становится лучше и комфортнее», — отметил руководитель субъекта.