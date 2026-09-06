В Ингушетии отмечают День нефтяной промышленности 

«Для нашей республики — это особая дата. За ней: более двухсот лет истории, судьбы нескольких поколений и Малгобек — город, который вырос вместе с нефтяной промышленностью и стал одним из ее главных символов. Нефть на нашей земле известна с XIX века. Но настоящая история промышленной добычи началась 24 августа 1933 года, когда из скважины № 13 с глубины 1180 метров ударил первый фонтан нефти», — отметил в своем поздравлении Махмуд-Али Калиматов.

В Telegram-канале он напомнил, что вместе с промыслами рос Малгобек. Сюда приезжали специалисты со всей страны, создавались трудовые коллективы, осваивались новые технологии. Уже в довоенные годы малгобекские нефтяники установили ряд всесоюзных рекордов, а в 1941 году добыли 1 млн 325 тыс. тонн нефти. Но самое тяжелое испытание ждало нефтяников впереди. В годы ВОВ нефть была нужна фронту так же, как оружие и боеприпасы. И даже тогда, когда над Малгобеком шли ожесточенные бои, работа промыслов продолжалась. Перед нефтяниками стояла задача — обеспечить страну горючим и не позволить врагу завладеть кавказской нефтью.

«Малгобек стал одним из важнейших направлений битвы за Кавказ. Его жители строили оборонительные сооружения, сражались на фронте и защищали город. А нефтяники продолжали работать, выполняя свой долг перед Родиной. 6 февраля 1942 года коллектив Малгобекского нефтепромысла был награжден орденом Ленина за образцовое выполнение правительственных заданий по добыче нефти. Сегодня эта награда снова находится в Малгобеке — в Музее боевой и трудовой славы города. Для нас это не просто историческая реликвия, а память о поколении, которое в самые тяжелые годы своим трудом приближало Победу», — подчеркнул руководитель региона.

После войны нефтяная промышленность продолжила развиваться. В 1960–1970-е годы добыча достигала 7 млн тонн нефти в год. Развивалась и переработка: в 1969 году был введен в строй Вознесеновский нефтеперерабатывающий завод, а в 2003 году на его базе была запущена новая нефтеперерабатывающая мощность. Так нефтяной комплекс республики получил дальнейшее развитие — от добычи сырья до его переработки.

На промыслах трудились настоящие мастера своего дела. Среди них — Герои Социалистического Труда Марина Паук, Александр Левшин, Ахмет Лологоев и другие специалисты, чьи имена вошли в историю отечественной нефтяной промышленности.

Махмуд-Али Калиматов считает, что главное наследие этих людей — не только рекорды и производственные показатели. Это профессионализм, ответственность и отношение к своему делу, которое передавалось от поколения к поколению.

Сегодня нефтяная отрасль продолжает работать и развиваться. Перед современными специалистами стоят новые задачи, внедряются современные технологии, повышается эффективность производства, растет роль молодых кадров. Именно поэтому День нефтяной промышленности — это прежде всего дань уважения людям. Тем, кто стоял у истоков отрасли. Тем, кто трудился в годы войны. Тем, кто восстанавливал и развивал промыслы в мирное время. И тем, кто сегодня продолжает это дело.

«Дорогие нефтяники и работники газовой промышленности. Благодарю вас за профессионализм, ответственность и преданность своей профессии. Особые слова признательности — ветеранам отрасли, чей труд стал основой сегодняшнего дня. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, стабильности и новых успехов. Пусть славные традиции нефтяников Ингушетии продолжаются, а история, которой уже более двухсот лет, получает достойное продолжение в новых поколениях», — говорится в обращении Главы республики.