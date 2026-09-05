Турнир по стрельбе прошел в Ингушетии к 15-летию СК России 

Главными целями состязаний стали укрепление межведомственного взаимодействия, совершенствование огневой подготовки и поддержание физической формы командного состава.

В ходе соревнований участники продемонстрировали навыки точной и скоростной стрельбы из пистолета. Отличившиеся сотрудники, показавшие лучшие результаты, были отмечены за высокое профессиональное мастерство.

Организаторы подчеркнули, что подобные турниры способствуют сплочению коллективов и обмену опытом между структурами. Мероприятие вошло в серию событий, приуроченных к юбилею СК.