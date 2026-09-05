В Малгобеке обустраивает пункт ветеринарного осмотра перед осенней вакцинацией 

Объект предназначен в первую очередь для владельцев личных подсобных хозяйств. В преддверии осенней прививочной кампании перед городскими службами стоит задача обеспечить стопроцентный охват поголовья, сообщили газете «Ингушетия» в мэрии города.

Участок под размещение раскола был согласован ранее, сейчас специалисты перешли к этапу непосредственной установки конструкции. Это сделает процесс вакцинации более организованным и доступным для жителей.