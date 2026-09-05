В Минобразования Ингушетии рассказали о возможностях обучения для детей с ОВЗ 

ГБОУ «Центр непрерывного образования для детей с ОВЗ» обучает детей с особыми образовательными потребностями. В его филиале в сельском поселении Гази-Юрт Назрановского района открыты коррекционные классы для начальной школы, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе образовательного ведомства.

Для тех, кто по состоянию здоровья не может посещать уроки очно, работает Республиканский центр дистанционного образования, где занятия проходят с применением онлайн-технологий.

Кроме того, в новом 2026–2027 учебном году шестая школа в селе Экажево набирает детей с ОВЗ в 5–9 классы для обучения по адаптированным программам. В учреждении предусмотрены логопед, психолог, дефектолог, тьюторы и ассистенты.

Также в регионе функционируют: специальная школа-интернат-детский сад в Сунже для глухих и слабослышащих детей, школа-детский сад номер 10 в Назрани, где работают коррекционные классы.

В Минобрнауки напомнили, что зачисление детей в образовательные организации осуществляется с учетом индивидуальных образовательных потребностей и рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. Ведомство продолжает работу по обеспечению доступности образования и созданию необходимых условий для обучения и развития каждого ребенка.