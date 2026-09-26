Хирурги миссии «Дарим улыбку» прооперировали 79 пациентов в Ингушетии 

Специалисты проводили консультации, диагностику и определяли дальнейшую тактику лечения. Всего были осмотрены 183 ребенка. Уже со второго дня миссии хирурги приступили к операциям. Было выполнено 79 запланированных вмешательств. Послеоперационный период у всех пациентов прошел без осложнений.

В состав медицинской команды вошли пластические и челюстно-лицевые хирурги, которые помогают детям с врожденными и приобретенными патологиями лица, челюстно-лицевыми деформациями, расщелинами губы и нёба, а также с последствиями тяжелых ожогов. Операции проводились одновременно в трех операционных.

В миссии участвовали специалисты из России, Турции, Беларуси, Италии, Узбекистана, США и Республики Корея. Вместе с приглашенными хирургами работали врачи Детской республиканской клинической больницы и других региональных медицинских организаций. Они ассистировали коллегам, перенимая практический опыт.

Помимо хирургов, в команду вошли анестезиологи-реаниматологи, педиатры, оториноларингологи, стоматологи-ортодонты и логопеды. Такой подход позволяет комплексно обследовать пациентов и подбирать индивидуальную тактику лечения.

Для медицинских работников Ингушетии участие в международной миссии — это возможность получить практический опыт и познакомиться с современными методами лечения сложных челюстно-лицевых патологий непосредственно на базе республиканской больницы. Совместная работа с зарубежными и российскими специалистами способствует обмену профессиональными знаниями и развитию практических навыков.

«Дарим улыбку» проводится на безвозмездной основе. Благодаря работе специалистов дети получают необходимую специализированную медицинскую помощь непосредственно в республике, без необходимости выезжать на лечение в другие регионы или за рубеж.

Международную хирургическую миссию возглавляет известный хирург, основатель благотворительного фонда «Дарим улыбку», «Врач мира» Хасан Баиев.