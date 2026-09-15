Ингушетия впервые участвует в Кубке Генпрокурора России по стрельбе из лука

Как информировали газету «Ингушетия» в пресс-службе Главы и правительства республики, представляют регион Саид Евлоев, ученик СОШ № 5 г. Сунжи, и Ибрагим Дзагиев, ученик СОШ № 8 г. Сунжи.

Для ребят это первый опыт участия в соревнованиях такого уровня. В течение 2025–2026 годов Саид и Ибрагим проходили профильные смены по лучному спорту на базе лицея-центра. одарённых детей «Олимп», где тренировались под руководством опытных специалистов.