Ингушский нападающий «Динамо» Тбилиси Халид Долтмурзиев спас команду от поражения

Как сообщили газете «Ингушетия» в футбольном сообществе республики, клуб «Динамо» (Тбилиси) на выезде сыграл вничью (1:1) с соперниками из «Торпедо» (Кутаиси) в рамках 24-го тура Чемпионата Грузии по футболу «Лига Эровнули» (Высшая лига).

Отмечается, что Халид вышел на поле на 59-ой минуте матча и уже на 70-ой минуте при счете 1:0 в пользу «Торпедо» забил очень важный гол.