Ингушский тяжелоатлет Хас-Магомед Балаев стал вторым на чемпионате России

Как сообщили газете «Ингушетия» в сообществе тяжелоатлетов республики, соревнования состоялись в Москве, в "Международном центре самбо"в Лужниках. Результат Балаева: сумма двоеборья — 388 кг (рывок — 170 кг, толчок — 218 кг).

Отмечается, что Чемпионат является отборочным турниром кандидатов в сборную России для участия в мировом первенстве, который состоится в октябре—ноябре нынешнего года в Нинбо (Китай).

Напомним, в настоящее время окончательно сняли санкции с российских тяжелоатлетов, и они могут выступать под своим флагом и слышать гимн страны.