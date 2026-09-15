В горной Ингушетии стартовали съемки исторической саги «Всегда на страже»

Производством картины занимается кинокомпания «Триикс Медиа» при поддержке Института развития интернета.

Художественная картина будет состоять из 8 серий. Сюжет основан на реальных событиях и охватывает почти полтора столетия отечественной истории. В центре повествования — династия Нелидовых, несколько поколений которой связали свою жизнь со службой и защитой внутренней безопасности государства.

Зрители увидят разные исторические периоды: от отдельного корпуса внутренней стражи конца XIX века до современной Росгвардии. Через судьбы героев сериал расскажет о служебном долге, испытаниях и выборе людей, посвятивших себя службе.

До Ингушетии съемочная группа уже работала в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.