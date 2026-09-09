Житель Магаса предстанет перед судом по обвинению в нападении с ножом 

Следствием установлено, что ночью 8 июля текущего года обвиняемый, находясь во дворе многоквартирного дома на улице имени Хаджи-Бекира Муталиева, вступил в конфликт с ранее незнакомым ему жильцом. В ходе ссоры молодой человек нанес потерпевшему два удара ножом.

Материалы уголовного дела для рассмотрения по существу направлены в Магасский районный суд.