Житель Магаса предстанет перед судом по обвинению в нападении с ножом 

Прокуратура Магаса направила в суд уголовное дело о нападении с ножом. На скамье подсудимых окажется 21-летний горожанин, действия которого квалифицированы по статье за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе надзорного ведомства республики.
Следствием установлено, что ночью 8 июля текущего года обвиняемый, находясь во дворе многоквартирного дома на улице имени Хаджи-Бекира Муталиева, вступил в конфликт с ранее незнакомым ему жильцом. В ходе ссоры молодой человек нанес потерпевшему два удара ножом.
Материалы уголовного дела для рассмотрения по существу направлены в Магасский районный суд.