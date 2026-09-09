В Ингушетии задержан ранее судимый мужчина с 3,8 кг сильнодействующих веществ 

Автомобиль Kia Rio, зарегистрированный на мать подозреваемого, был остановлен на трассе «Сунжа — Малгобек» при поддержке экипажа ДПС. В ходе досмотре с участием кинолога в обшивке задних дверей были обнаружены тайники. Оттуда изъяли 376 блистеров с капсулами и 180 флаконов с жидкостью, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе министерства внутренних дел по региону.

Экспертиза показала, что изъятое — это лекарственные препараты, содержащие прегабалин и тропикамид, оборот которых ограничен. Общая масса веществ превысила 3,8 кг. Задержанный признался, что купил препараты в Ставропольском крае для продажи на территории республики. Также выяснилось, что мужчина ранее был лишен водительских прав.

Помимо административного протокола за нарушение ПДД, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 234 УК России. Фигурант арестован и помещен в изолятор временного содержания, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.