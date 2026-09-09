В Ингушетии активно продолжается социальная газификация 

Согласно озвученным данным, в республике активно ведется подключение домохозяйств. Поступило 1 648 заявок, заключено 1 456 договоров, газ проведен в 1 009 домов. Особое внимание уделяется социальной поддержке населения.

Для упрощения процесса в регионе предусмотрена компенсация до 100 тыс. рублей. Эти средства можно направить на работы внутри участка и закупку необходимого газового оборудования. Такая поддержка делает подключение доступным для наименее защищенных слоев населения.

В кабинете министров республики подчеркнули, что работа по подключению домов к газу остается на особом контроле и будет продолжена.