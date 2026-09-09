Сбившего насмерть ребенка водителя задержали в Ингушетии 

Инцидент произошел вечером 8 сентября текущего года в сельском поселении Пседах Малгобекского района. По данным следствия, молодой человек, ранее лишенный водительских прав, двигался на автомобиле по улице Ханпаши Нурадилова и сбил несовершеннолетнего пешехода.

От полученных травм подросток скончался в больнице. Водитель с места аварии скрылся, однако позже был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Действия фигуранта квалифицированы по пунктам «б» и «в» ч. 4 ст. 264 УК России. Следствие готовит ходатайство об аресте подозреваемого. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, проводятся необходимые следственные действия.