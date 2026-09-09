На оснащение перинатального центра Ингушетии выделено почти 229 млн рублей 

В больницу завозят аппараты ИВЛ, реанимационные столики и мониторы для контроля жизненных функций. Это напрямую влияет на снижение младенческой смертности и качество выхаживания сложных новорожденных. За 8 месяцев врачи центра провели уже 1 066 операций, 13 из которых новорожденным.

«Хочу подчеркнуть, что первую очередь это инвестиции в здоровье детей. Новое оборудование позволит врачам своевременно оказывать помощь новорожденным, в том числе в сложных случаях, и расширит возможности медицинской помощи женщинам. Для врачей это новые возможности при ведении сложных случаев, а для семей — уверенность в том, что необходимую помощь мама и ребенок смогут получить в республике», — отметил руководитель региона Махмуд-Али Калиматов.

Он напомнил, что Президент России уделяет вопросам демографии особое внимание. По его инициативе реализуется национальный проект «Семья», направленный на поддержку семьи, материнства и детства.

Глава республики подчеркнул, что участие в нацпроекте дает возможность региону последовательно укреплять систему охраны материнства и детства. Тем более, Ингушетия стабильно входит в пятерку регионов-лидеров по рождаемости. В 2025 году здесь родилось 7 819 детей. Только с начала текущего года в перинатальном центре появилось на свет более 3 тыс. малышей, включая 29 двоен и одну тройню.