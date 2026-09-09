Дважды ограбившего один и тот же магазин иностранца осудят в Ингушетии 

Следствие установило, что в ночь на 7 июля этого года обвиняемый разбил камнем окно магазина «Magas Сеть» и похитил четыре смартфона iPhone 17 Pro Max на сумму около 600 тыс. рублей.

Спустя шесть дней, 13 июля, он вновь проник в тот же магазин аналогичным способом. На этот раз его добычей стали мобильные телефоны, планшет, смарт-часы и беспроводные наушники. Общая сумма ущерба по второму эпизоду превысила 1,1 млн рублей.

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.