Ингушские единороссы провели детский шахматный турнир в рамках марафона «Сила России»

Как информировали газету «Ингушетия» в региональном отделении партии, на образовательной площадке в древней игре состязались юные интеллектуалы в возрасте от 6 до 12 лет.

По итогам напряженных партий среди мальчиков места распределились следующим образом:

Албаков Абдулла — I место; Гулиев Абдулхалим — II место; Темиркеев Сулейман — III место.

Обладательницей I места среди девочек стала Гулиева Хава; Темиркеева Хади и Темиркеева Малика — II и III места, соответственно.

«Такие мероприятия способствуют развитию у детей логического мышления, стратегического планирования и умения принимать взвешенные решения», — подчеркнул секретарь местного отделения ЕР Магомед Евлоев.