Ингушские единороссы провели детский шахматный турнир в рамках марафона «Сила России»

В шахматной школе сельского поселения Нестеровское Сунженского района единороссы провели турнир среди юношей и девушек в рамках всероссийского марафона «Сила России».
Как информировали газету «Ингушетия» в региональном отделении партии, на образовательной площадке в древней игре состязались юные интеллектуалы в возрасте от 6 до 12 лет.
По итогам напряженных партий среди мальчиков места распределились следующим образом:
Албаков Абдулла — I место; Гулиев Абдулхалим — II место; Темиркеев Сулейман — III место.
Обладательницей I места среди девочек стала Гулиева Хава; Темиркеева Хади и Темиркеева Малика — II и III места, соответственно.
«Такие мероприятия способствуют развитию у детей логического мышления, стратегического планирования и умения принимать взвешенные решения», — подчеркнул секретарь местного отделения ЕР Магомед Евлоев.