Назрань готовится к масштабному празднованию 245-летия города 

За подготовку праздничной программы отвечает министерство культуры и туризма, разработкой творческой концепции занимается Государственная филармония имени Ахмета Хамхоева.

На концертной площадке площадке в преддверии мероприятия прошло выездное совещание с участием директора филармонии Айны Алиевой и мэра Назрани Руслана Оздоева. Стороны обсудили технические детали: монтаж сцены, обеспечение безопасности, логистику репетиций и взаимодействие городских служб.

Перед творческой группой стоит задача создать программу, которая отразит богатую историю Назрани. Ставка делается на синтез традиционной ингушской культуры и актуальных тенденций в сценическом искусстве. Гостей праздника ожидает насыщенная программа с яркими хореографическими и вокальными постановками. Подробная афиша мероприятий будет обнародована позже.