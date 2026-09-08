Полицейские Ингушетии проводят проверку после ДТП с пострадавшим ребенком

Полиция Малгобекского района разбирается в обстоятельствах аварии, в которой пострадал несовершеннолетний пассажир, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе регионального МВД.
ДТП в сельском поселении Нижние Ачалуки произошло днем 7 сентября. Автомобиль ВАЗ-2114 сбил корову, после чего врезался в жилой дом. Мальчик находился в салоне без детского удерживающего устройства, поэтому при столкновении получил резаные раны от стекла и травмы. Ребенок и водитель доставлены в больницу.
В министерстве внутренних дел отметили, что у мужчины не было полиса ОСАГО. Ранее он неоднократно привлекался к ответственности за нарушения ПДД, включая езду без документов, игнорирование ремней безопасности и нарушение правил перевозки людей. Штрафы не оплачены.
Машина отправлена на штрафстоянку. По данному факту проводится проверка.
В ведомстве напомнили автолюбителям о том, что перевозка детей должна осуществляться строго с использованием детских удерживающих устройств и ремней безопасности, соответствующих возрасту и весу ребенка.