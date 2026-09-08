Власти Ингушетии и профсоюзы укрепляют социальное партнерство

Визит Александра Шершукова в регион связан с проведением X отчетно-выборной конференции профсоюзов региона. Стороны обсудили подготовку к форуму, отдельно становились на вопросах сотрудничества кабинета министров с профсоюзными организациями.

Участники диалога рассмотрели векторы развития социального партнерства и меры по защите трудовых прав граждан. Встреча прошла конструктивно: была отмечена важность совместных усилий для решения актуальных задач.

Владимир Сластенин пожелал профсоюзному активу плодотворной работы на предстоящем мероприятии.