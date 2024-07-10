Ингушские единороссы проверили ход капремонта гимназии «Марем» в Магасе

Как сообщили газете «Ингушетия» в региональном отделении ЕР, работы на объекте осуществляются по партийному проекту «Новая школа». В ходе мониторинга депутаты проверили качество выполняемых работ, провели беседу с подрядчиком и рабочими.

«Забота о подрастающем поколении, создание достойных условий для получения образования — важнейшие задачи Народной программы нашей партии. Силами партийного десанта держим на контроле капитальный ремонт во всех образовательных организациях. Сегодня провели мониторинг работ в гимназии «Марем». Особенно порадовал высокий уровень взаимодействия подрядчика с родительской общественностью. Также хочу отметить, что на данном этапе уже демонтирована большая часть объекта. Выполняются работы по внутренней отделке здания, проведена замена напольного покрытия, окон, системы электроснабжения», — подчеркнул председатель горсовета Магаса Хаваж-Багаудин Дарсигов.

Напомним, в нынешнем году в республике капитальный ремонт будет проведен в шести средних общеобразовательных учреждениях.